В тольяттинской школе устроили праздник для ветеранов войны

В Тольятти депутаты и представители городской администрации чествовали ветеранов Великой Отечественной войны — участников боевых действий, тружеников тыла, всех тех, кто в те годы ковал победу на фронте и в тылу. Мероприятие проходило в школе № 70 Автозаводского района, при активном участии воспитанников учебного заведения.

В теплой дружественной атмосфере народные избранники пообщались с героями, вручили им памятные медали, посвященные 75-й годовщине со Дня Великой Победы и подарочные наборы. Отдельным подарком для почетных гостей стали танцевальные и вокальные номера в исполнении учеников школы. Ветераны поблагодарили организаторов за возможность живого общения с детьми, ведь очень важно передать им свой опыт и знания. Именно это поможет им в будущем ценить и хранить мирное небо.

"Мы в неоплаченном долгу перед вами, — обратился к ветеранам депутат Самарской губернской думы Денис Волков. — Благодаря вам уже четвертое поколение людей растет в мире. Мы растим наших внуков — ваших правнуков. Мы можем это делать, благодаря вашему подвигу. И нам очень отрадно видеть сегодня героев, создавших в годы лихолетья крепкие семьи, воспитавших детей и внуков. Это пример для молодежи". Волков отметил, что очень важно окружить ветеранов заботой и быть внимательными к ним, а историю их подвига нужно хранить и передавать из поколения в поколение.

Напомним, что в преддверии празднования 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о том, что ни один ветеран не должен остаться без внимания. Главы муниципалитетов и депутаты всех уровней должны проанализировать условия жизни героев, состояние их здоровья, а также по возможности вовлечь их в праздничные мероприятия, посвященные этой великой дате. К тем ветеранам, кто не сможет присутствовать на Параде Победы, приедут с поздравлениями домой.