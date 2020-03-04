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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Гипровостокнефть" возглавил Федор Тепляков

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Со вторника, 3 марта, самарский институт "Гипровостокнефть" возглавил Федор Тепляков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора. С ним подписан годовой контракт.

Решение о досрочном прекращении полномочий Владимира Ножина в качестве генерального директора вчера, 2 марта, принял совет директоров АО "Гипровостокнефть", сообщили в организации. Ножин возглавлял институт с апреля 2017 года.

АО "Гипровостокнефть" — одна из ведущих научных и проектных организаций нефтегазовой отрасли в России, входящая в структуру АО "Зарубежнефть".

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