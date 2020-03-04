Самарца подозревают в посредничестве в передаче взятки в военкомат

Ленинским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 30 января 2020 г. подозреваемый получил от гражданина 160 тыс. руб., пообещав их передать сотрудникам военного комиссариата Самарской области за выдачу военного билета с отметкой "ограничено годен" к военной службе, без фактического прохождения врачебной комиссии.

"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", — сообщили в следственном ведомстве.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.