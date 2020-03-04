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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

День Самаранефтегаза прошел в профильном вузе

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ставший уже традиционным "День АО "Самаранефтегаз" в Самарском государственном техническом университете открыл студентам новые возможности.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Перспектива стать сотрудником одного из ведущих нефтедобывающих предприятий региона интересует не только выпускников. Поиском и "выращиванием" молодых кадров специалисты Самаранефтегаза занимаются на постоянной основе, начиная работу со школ. Этот обоюдный интерес приводит к совместным проектам, в результате которых студенты получают раннюю специализацию, мотивацию лучше учиться и стремление работать на современном производстве. А нефтяники приобретают молодых специалистов с хорошей подготовкой и желанием сделать карьеру в коллективе нефтедобытчиков.

На этот раз 20 февраля со студентами-выпускниками "Роснефть-классов", курируемых Самаранефтегазом, специалисты по персоналу предприятия встретились, чтобы рассказать о перспективах работы на предприятии.

Молодежная политика на предприятии строится на стремлении сократить срок адаптации молодых специалистов и включить нового сотрудника не только в производственный процесс, но и в активную общественную жизнь, участие в научно-практических разработках, которые ведутся во всех подразделениях. Однако при этом новичку стремятся оказывать в случае необходимости и социальную помощь. Именно об этом рассказала начальник отдела молодежной политики Наталья Мартьянова.

Мы все когда-то делаем в первый раз. Вот и резюме до этого ребята не составляли. А как правильно это сделать, рассказала Наталья Лагутенко, ведущий специалист отдела молодежной политики. Ее мастер-класс прошел на ура: ребята конспектировали важные пункты, кто-то снимал их на телефон. Уметь себя представить особенно новичкам без опыта работы очень важно.

Сотрудники Самаранефтегаза наградили стипендиатов, вручили дипломы и памятные подарки лучшим студентам-выпускникам с пожеланием как можно скорее найти свое место в жизни.

Выпускники "Роснефть-классов" — ребята продвинутые и неробкие, поэтому вопросов к специалистам предприятия у них было много. Их особенно интересовало, что нужно сделать, чтобы получить статус молодого специалиста, какие преференции он дает, какие вакансии сейчас востребованы и можно ли работать, параллельно учась на последнем курсе университета.

Начальник отдела по подбору, адаптации и работе с кадровым резервом Евгений Фомин сказал, что сейчас особенно востребованы работники, которые готовы трудиться на производственных объектах в регионах. А пробовать свои силы на этом поприще можно уже сейчас, будучи студентами. О том, что на пути к хорошей карьере нельзя терять время, напомнила Наталья Мартьянова. Она посоветовала ребятам устраиваться на работу по полученной специальности сразу после окончания вуза. Именно тогда шансы стать молодым специалистом АО "Самаранефтегаз" и построить успешную карьеру на предприятии будут самыми высокими.

И первым шагом к карьере стало заполнение анкет. Их кадровая служба предприятия рассмотрит в приоритетном порядке. И очень может быть, что самые перспективные студенты-выпускники профильных "Роснефть-классов" станут сотрудниками одного из главных нефтедобывающих предприятий губернии.

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