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Преступления Происшествия

В Тольятти разыскивают похитителя мужских цепочек

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские разыскивают мужчину, ограбившего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее 50-летний мужчина сообщил правоохранителям, что 20 февраля на Южном шоссе неизвестный сорвал с него золотую цепочку.

Приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 165-170 см, похож на русского, плотного телосложения, был одет в черную вязаную шапку, синюю куртку с капюшоном, черные брюки и черные туфли.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-40-76, 89397075939, 89277959444, 020 (102 с мобильного).

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