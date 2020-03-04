Наблюдательный совет ВТБ принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров

Наблюдательный совет банка ВТБ принял решение о созыве 3 июня 2020 года годового Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров банка ВТБ по состоянию на 11 мая 2020 года. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, будет производиться с 12 часов 00 минут 3 июня 2020 года. Собрание начнет работу в 14 часов.

Годовое Общее собрание акционеров банка ВТБ пройдет по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 6, Большой концертный зал "Октябрьский" (на карте). Держатели акций банка смогут принять участие в собрании как очно, так и дистанционно — с использованием системы электронного голосования на сайте vtbreg.ru и в мобильном приложении "Акционер ВТБ".

Сообщение о проведении собрания, повестка дня и материалы для ознакомления будут опубликованы на сайте банка ВТБ и доведены до сведения акционеров через номинального держателя в установленный законодательством срок.