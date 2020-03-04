Женщину из Кошек заподозрили в обмане микрокредитной организации

В Кошкинском районе в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования"). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась сотрудница службы безопасности микрофинансовой компании. По ее словам, кто-то через интернет обманул сотрудников ее организации и причинил ущерб 5,3 тыс. рублей.

По версии следствия, 36-летняя жительница с. Кошки работала в организации, где имела возможность фотографировать паспорта клиентов. Позже дома она через интернет оформила заем 5,3 тыс. руб., используя чужие паспортные данные.