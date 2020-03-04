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Преступления Происшествия

Мужчина избил тольяттинку ради мобильника и ноутбука

ТОЛЬЯТТИ. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 37-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Около 22:00 в доме на ул. 40 лет Победы злоумышленник напал на 49-летнюю женщину, избил ее и забрал мобильник и ноутбук.

Патрульные решили проверить ломбарды поблизости от места происшествия и возле одного из них на ул. Тополиной заметили мужчину с ноутбуком в полиэтиленовом пакете. Его задержали.

Оказалось, что мужчина неоднократно был судим за кражи и грабежи. На вопрос о мобильном телефоне он рассказал, что уже сдал его в ломбард — как раз тот, рядом с которым его задержали.

Сейчас в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

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