"Открытие Research": из-за коронавируса цена золота может достичь 1900 долларов

Цена золота с начала 2020 года пока не демонстрирует резкого роста на фоне волатильности биржевых товарных рынков из-за распространения коронавируса COVID-19. Аналитики "Открытие Research" банка "Открытие" полагают, что ситуация может измениться, если вирус не будет взят под контроль, а мировая экономика существенно замедлится.

"Проблема коронавируса негативно сказалась на товарных рынках, что вызвано сокращением объемов потребления Китаем сырьевых товаров", — отмечают в "Открытие Research". При этом, несмотря на то что золото традиционно сохраняет роль страхового актива, произошедшая коррекция на рынках не привела к существенному росту цен на золото, в отличие от другого страхового актива — казначейских облигаций США, доходности которых обновили исторические минимумы.

Средняя цена золота в январе 2020 г. (1560 долларов США за унцию) лишь на 2,8% превысила цену закрытия 2019 года. Более существенный рост цен на золото наблюдался со второй половины февраля 2020 г. с превышением отметки 1650 долларов США за унцию 24 февраля 2020 года. Такой стремительный рост происходил на новостях о распространении вируса в Европе и Южной Корее.

При этом, несмотря на дальнейшее распространение пандемии по миру, в течение последней недели золото демонстрировало неожиданную для страхового актива коррекцию вниз, когда инвесторы выходили из золота и пытались зафиксировать прибыль. Падение фондовых рынков оказывало дополнительную поддержку страховым активам и не дало ценам на золото опуститься ниже 1600 долларов США за унцию на 3 марта 2020 года.

По мнению экспертов "Открытие Research", в дальнейшем цена на золото будет поддержана сохраняющейся угрозой замедления мировой экономики. Более раннее, чем ожидалось, снижение ставки ФРС на 0,5 п. п. уже оказывает влияние на рост цен. При негативном развитии ситуации с коронавирусом цена на золото может существенно вырасти и достичь 1900 долларов США за унцию.

Банк "Открытие" остается одним из самых активных участников рынка драгметаллов в России. По итогам февраля 2020 года кредитная организация заняла второе место в рейтинге активности участников рынка драгметаллов с инструментами в золоте и серебре по сделкам СПОТ на Московской бирже.