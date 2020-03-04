Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка

Конкурсный управляющий находящегося в последней стадии банкротства «Волга-Кредит» банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — объявило сразу три процедуры торгов путем публичного предложения.

Так, на одной из процедур выставлены на продажу четыре лота, включающие в себя недвижимое имущество: нежилое помещение площадью 50,9 кв. м в Кинеле (734,4 тыс. руб.), три нежилых здания и земельный участок в Ставропольском районе (4,07 млн руб.), нежилое помещение в Волгограде (517,14 млн), а также недостроенный цех по производству тротуарной плитки в селе Нежинка Оренбургской области (2,9 млн).

Торги по этим объектам будут проводиться с 11 марта по 16 июня текущего года. В процессе цены на объекты будут постепенно снижаться и могут достичь 55% от начальной цены продажи.

Вторая процедура торгов назначена на 12 марта — 6 июня 2020 года. На ней также продаются объекты недвижимости, разделенные на 11 лотов. Среди выставленных на торги объектов пристрой к ЦУМу "Самара" площадью 2,9 тыс. кв. м и земельный участок размером 879,3 кв. м — они продаются за 151,19 млн рублей. В этом помещении находился центральный офис банка.

Во второй лот сгруппированы нежилые помещения в Центральном районе Тольятти (401,2 кв. м) и 22 позиции банковского оборудования, мебели и прочего. Этот лот оценен в 11,9 млн рублей.

Также на этих торгах продаются нежилые помещения в поселке Красная Глинка Самарской области, в Кинеле, в Самаре, Михайловке Волгоградской области, Ульяновске, Нурлате (республика Татарстан) и Безенчуке. Помимо этого в отдельные лоты вынесены два гаража — в Новокуйбышевске и Самаре.

В рамках торгов стоимость первого лота — пристроя к ЦУМу "Самара" — может снизиться максимум на 24%, остальных объектов — на 20%.

Отдельная процедура торгов объявлена для продажи автотранспорта, банковского оборудования и исключительных прав на товарный знак ОАО "ВКБ". Так, начальная цена товарного знака установлена в размере 10,4 тыс. руб., банковское оборудование продается за 284,2 тыс. рублей.

Среди выставленных на продажу автомобилей — инкассаторский "Лаура" (189,1 тыс.), ВАЗ 21102 и ВАЗ 21101.

Эти торги пройдут с 11 марта по 7 июня 2020 года. При этом стоимость банковского оборудования на последнем этапе продажи может снизиться на 78%, всех остальных лотов — на 30%.

В Самаре начался суд об обмане вкладчиков "Волга-Кредит Банка" Суд Ленинского района Самары приступил к рассмотрению уголовного дела подозреваемых в хищении денег вкладчиков "Волга-Кредит Банка".

Напомним, лицензию у ВКБ отозвали 30 декабря 2014 года. В феврале 2015 г. кредитная организация была признана банкротом. Размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 февраля 2020 г. составляет 7,6 млрд рублей.

По факту хищения денег вкладчиков 23 января 2015 г. было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с июня по декабрь 2014 г. сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось об обращении в полицию около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба оценивалась в 1,8 млрд рублей.

Обвиняемыми по делу проходят десять человек: Татьяна Ерилкина, Руслан Токарев, Александр Бобровский, Сергей Осипов, Мария Зацепина, Роман Калинкин, Максим Кашапов, Елена Кочергина, Ирина Воропай и Елена Данчина. Ерилкину обвиняют в двух мошенничествах (ст. 159 ч.4 УК РФ), а остальным семи фигурантам вменяют по одному эпизоду по той же статье.

В настоящее время дело рассматривается Ленинским районным судом.