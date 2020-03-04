АО "Транснефть-Приволга" приступило к подготовке объектов к паводковому периоду

АО "Транснефть-Приволга" начало подготовку производственных объектов к периоду весеннего паводка. Мероприятия проводятся во всех подразделениях Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений.

Разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленный на недопущение подтопления объектов, сооружений связи и опор линий электропередач, а также размыва участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Специалисты ведут подготовку резервуаров, принимают меры по предотвращению затопления сооружений нефтеперекачивающих станций, герметизации заглубленных помещений, насосных. Началась ревизия колодцев, проводится очистка от снега защитных сооружений, оголовков водопропускных труб, обследование участков, подверженных размыву паводковыми водами.

Особое внимание уделяется техническому состоянию подводных переходов трубопроводов. Началось техническое обслуживание запорной арматуры, в том числе задвижек на переходах через водные преграды. Специалисты контролируют ситуацию на переходах через автомобильные и железные дороги, проводят ревизию и ремонт предупреждающих знаков в этих местах. Организовано воздушное патрулирование и наземное обследование более чем 5,3 тыс. км линейной части трубопроводов.

На всех объектах предприятия проверяется работоспособность дренажных устройств и средств водоотлива, исправность стационарных и передвижных насосов, плавсредств, инструмента, спецтехники, машин и механизмов, сформирован аварийный резерв материалов.

Сформированы 22 оперативные группы по контролю за техническим состоянием линий электропередач и электроустановок. Оперативно-ремонтный персонал АО "Транснефть-Приволга" проходит дополнительные инструктажи и тренировки по отработке действий.

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы АО "Транснефть-Приволга" проходят по территории Оренбургской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан. В этих регионах проводится предупреждение местных жителей и организаций через средства массовой информации о подготовке к паводку и о прохождении трасс магистральных нефтепроводов.

Реализация противопаводковых мероприятий осуществляется во взаимодействии с гидрометеорологическими службами, региональными властями и подразделениями МЧС. Цель - обеспечение максимально безопасной работы производственной инфраструктуры предприятия в паводковый период.

Мониторинг паводковой ситуации АО "Транснефть-Приволга" будет проводиться до июня текущего года.