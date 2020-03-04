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Полицейский из Татарстана, подозреваемый в изнасиловании подростка, может скрываться в Самарской области

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Самарской области может скрываться полицейский из Татарстана, которого подозревают в изнасиловании подростка. Об этом сообщает chelny24.ru.

Ранее республиканское МВД опубликовало ориентировку на лейтенанта полиции Радика Батретдинова. Мужчину разыскивают по подозрению в изнасиловании 16-летней школьницы.

Как сообщают СМИ, подозреваемого доставили в местное отделение СУ СК РФ, но Батретдинов сбежал и скрылся. Предположительно, он находится в Самарской области. Мужчина может передвигаться на Renault Logan.

Заявление на полицейского написала сама девушка. По данным СМИ, она не знала, что ее насильник - инспектор ГИБДД. Это выяснилось после анализа ДНК мужчины, оставшейся на теле несовершеннолетней.

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