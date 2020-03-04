Самара вошла в десятку с первым индексом цифровизации "IQ городов"

Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта "Умный город", который реализуется в рамках двух нацпроектов - "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика", разработан индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" .

Индекс цифровизации городского хозяйства "IQ городов" позволит определить базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, которые внедряют города и регионы по проекту "Умный город".

"IQ городов" рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей.

В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города - это города с населением свыше 100 тыс. человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте "Умный город", а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тыс. человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

"При первом подсчете "IQ городов" определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту "Умный город", - уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. - "IQ городов" позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений "Умного города", выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть, по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году".

Отметим, что основными целями реализации проекта "Умный город" являются:

- обеспечение устойчивого развития городов и повышение качества жизни проживающих и пребывающих в городах людей посредством цифровой трансформации отрасли городского хозяйства;

- повышение эффективности использования муниципальных ресурсов за счет применения цифровых технологий и расширения государственно-частного партнерства.

В настоящее время сформирован региональный штаб по реализации проекта "Умные города" на территории Самарской области, ведется формирование банка типовых решений для внедрения, проведена инвентаризация существующих региональных и муниципальных проектов, удовлетворяющих требованиям проекта "Умный город".

Кроме того, разработан проект государственной программы Самарской области, направленный на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включающих в себя целый диапазон приоритетных направлений в сферах жилищно-коммунального хозяйства, комфортной городской среды, транспорта, городского управления, общественной и экологической безопасности.

Также важным направлением реализации проекта является повышение комфорта, эстетики и качества управления городской средой и общественными территориями.