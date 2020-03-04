Регион присоединился к реализации проекта "Цифровая образовательная среда"

В среду, 4 марта, в крупном образовательном центре "Южный город" был дан старт федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" в составе нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Отмети, что в прошлом году Самарская область уже успешно справилась с одной из задач по цифровизации образования — оснащением школ и техникумов высокоскоростным доступом в интернет. На начало 2019 г. этот показатель составлял 30%, к концу года региону удалось достичь показателя в 75%.

Результат, достигнутый отраслью, втрое превзошел установленные федеральным центром показатели. "Мы добились серьезных успехов, и я уверен, что опыт Самарской области можно тиражировать на другие регионы страны", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

В 2020 году Самарская область стала первым в стране регионом, где федеральные эксперты презентовали новую платформу "Маркетплейс образовательных услуг", разработанную в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда". Сейчас она работает в режиме опытной эксплуатации и обновляется каждые две недели, пополняясь новыми ресурсами и сервисами.

"Сегодня мы здесь, чтобы обсудить с педагогическим сообществом Самарской области вопросы реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда, — отметил руководитель Центра цифровой трансформации образования Ярослав Демченко. — Самарская область является одним из лидеров цифровизации сферы образования в стране, здесь довольно сильные игроки, которые производят различные информационные сервисы, цифровизация достаточно глубоко проникает в образовательные организации. Это реализуется в том числе федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" в рамках нацпроекта "Образование".

"Владимир Путин поставил задачу — по итогам реализации национального проекта "Образование" к 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. На современном этапе качественное образование детям без цифровой образовательной среды дать просто невозможно, — отметил Виктор Акопьян. — Никогда и никто не заменит учителя в классе, но вот методы и приемы мы из года в год должны совершенствовать".

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу создавать центры цифрового развития детей, развивать сеть детских технопарков. По итогам реализации национального проекта "Образование" в Самарской области в 2019 начали работу 45 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в 24 школах региона переоснащены кабинеты технологии, созданы 19 мини-технопарков.

Осенью на базе Самарского технического университета начал работу Дом научной коллаборации.

В этом году в регионе будет создан "IT-куб" — это структурное подразделение учреждения дополнительного образования, которое будет заниматься обучением цифровым технологиям.

До конца 2022 года в Самарской области откроются два детских технопарка "Кванториум" (Новокуйбышевск, Сызрань), еще 115 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и 63 детских мини-технопарка, а в 279 школах и учреждениях среднего профессионального образования будет создана цифровая образовательная среда.