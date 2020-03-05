Гандбольная "Лада" обыграла "Звезду" - 35:27

В своем заключительном матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла "Звезду" из Звенигорода — 35:27 (16:18).

В первом тайме больше преуспели гости. Они хоть и переживают нешуточную эпидемию травм, но все же отважились на дерзкий вызов "Ладе" на ее площадке в преддверии визита волжанок в Данию на ответный бой четвертьфинала Кубка ЕГФ. Причем вступительная треть этой половины встречи совсем не предвещала осложнений принимающей команде. Подопечным Алексея Алексеева не составило особого труда на начальном отрезке создать себе комфортный задел (8:4). Однако, убаюканные легким стартом, от проблем они не убереглись.

Начиная с 9-й минуты, к наступлению которой установился вышеуказанный счет, "Звезда" принялась настойчиво выцарапывать инициативу у волжанок. Сперва она их ошарашила своим результативным всплеском (9:8), а затем стала мало-помалу посягать и на остатки гандикапа "Лады". Поглотить его и выйти в лидеры звенигородкам помогла цепочка удалений в стане неприятеля, приведшая в итоге к выгодной для них разнице "плюс 2" к моменту ухода на перерыв. Затык у вице-чемпионок длился вплоть до 39-й минуты, хотя еще на старте второй половины Елена Михайличенко серией своих ярких индивидуальных действий вдохнула было в местных зрителей и в одноклубниц свежую оптимистичную струю. В антракте, к слову, рулевой волжанок дал смелое задание своей команде пропустить до конца поединка втрое меньше мячей, чем по ходу всего предыдущего тайма! И тольяттинки взялись указ наставника в канун его 55-летия усердно исполнять.

Начало перелому положила Вероника Никитина, у которой ранее игра решительно не шла. Но перейдя на правое крыло атаки вместо получившей отдых этим вечером Ирины Близновой, она снова обрела присущую себе сноровку и двумя подряд прорезками вернула "Ладе" перевес (22:21). Теперь уже "Звезда" занервничала, схлопотала удаление, и волжанки, будто бы того и ожидая, в большинстве прижучили противника тремя подряд голами (25:22). Ухватившись за благоприятный ритм, они не дали "молниеносным" ни шанса встряхнуться и по инерции развили свой успех, к чему пуще других приложила руку Наталья Решетникова. Ее разнообразные разящие "уколы" под аккомпанемент "спасений" Дарьи Деревень отправили в нокдаун подопечных Алексея Гумянова. Главком гостей пытался ситуацию исправить с помощью тайм-аутов, но цели не достиг. Выиграв примерно 12-минутный игровой отрезок с подавляющим преимуществом (10:1), тольяттинки под корень вырубили тягу подмосковных гандболисток к оказанию дальнейшего сопротивления. И спокойно довели игру до благоприятного для себя конца.