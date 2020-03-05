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Полицейские задержали тольяттинца, прятавшего наркотики за брючным ремнем

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции Тольятти задержали 25-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

При проведении оперативного мероприятия "Наблюдение" сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Тольятти обратили внимание на молодого человека, который, заметив приближающихся правоохранителей, ускорил шаг и попытался скрыться.

Полицейские задержали мужчину. В ходе досмотра его личных вещей, в присутствии понятых, стражи порядка обнаружили и изъяли ремень брюк, к которому липкой лентой был прикреплен сверток с порошкообразным веществом внутри. Как установили эксперты, изъятым является наркотическое средство синтетического происхождения, массой более 27,5 граммов.

Во время опроса задержанный сообщил полицейским, что наркотик предназначался для последующих "закладок" на территории Тольятти.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 228.1  УК РФ "Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенного вещества и проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Гид потребителя

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