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Преступления Происшествия

Директор тольяттинской коммунальной компании похитил более 250 тыс. руб. платежей

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По версии полицейских, 34-летний директор компании, предоставляющей услуги по обслуживаю жилых домов в городе Тольятти, в период с января 2017 г. по апрель 2018 г., осуществлял хищение денежных средств у граждан, которые предназначались для оплаты услуг по коммунальным платежам.

Общая сумма хищения составила более 250 тыс. рублей. Подозреваемого задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Тольятти.

Следователем СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

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