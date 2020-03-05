Директор тольяттинской коммунальной компании похитил более 250 тыс. руб. платежей

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По версии полицейских, 34-летний директор компании, предоставляющей услуги по обслуживаю жилых домов в городе Тольятти, в период с января 2017 г. по апрель 2018 г., осуществлял хищение денежных средств у граждан, которые предназначались для оплаты услуг по коммунальным платежам.