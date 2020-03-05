16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка "Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина АСВ не смогло оспорить договоры между Газбанком и "Волгопромгазом" Суд признал обоснованными требования по взысканию убытков с владельцев "Эл банка" В рамках банкротства "Газбанка" продаются украшения и ордена на 10 млн рублей

Банки Финансы

ПСБ запустил накопительный счет "Про запас" со ставкой до 6,5%

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ предложил новым клиентам накопительный счет "Про запас". Для них в первые два месяца установлена доходность в размере 6,5% годовых на любую сумму до 5 млн рублей. Такая же ставка действует для клиентов, у которых не было открытых накопительных счетов в ПСБ в течение последних трех месяцев.

По истечении льготного двухмесячного периода по счету устанавливается базовая ставка. На текущий момент она составляет до 5,25% годовых. Счет можно открыть как в офисе, так и через интернет- и мобильный банк. Средства можно докладывать и снимать в любое время и на любую сумму. Проценты выплачиваются ежемесячно в дату открытия и капитализируются. По желанию можно подключить правила автоматического пополнения счета: "Купил — накопил" и "Пополнил — накопил".

"За прошлый год портфель накопительных счетов ПСБ удвоился. Интерес к этому инструменту растет не только благодаря тому, что доходность по нему сравнялась с доходностью срочных вкладов, но и потому, что он позволяет более гибко управлять средствами. Выбирая счет "Про запас", клиенты получают одно из лучших предложений на рынке — высокую ставку вне зависимости от суммы", — отмечает Наталья Волошина, директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ.

ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5