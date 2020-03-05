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ЖКХ и благоустройство Общество

У тольяттинки арестовали автомобиль из-за долга за тепло

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Тольятти, два года не платившая за отопление и горячую воду, может лишиться автомобиля, сообщает пресс-служба "ЭнергосбыТ Плюс".

В ходе совместного рейда сетевиков и судебных приставов, Lada Vesta должницы была помещена на штрафстоянку. Задолженность женщины за коммунальные услуги составляет 70 тыс. рублей. Если в течение 10 дней долг не будет погашен, машину выставят на торги.

"На сегодняшний день общая задолженность жителей Тольятти составляет 448 млн рублей. В связи с этим усиливается взаимодействие с судебными приставами как по конфискации автомобилей, так и по поквартирным обходам с изъятием компьютерной и бытовой техники за накопленные долги", — отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.

Руководство энергокомпании призывает всех клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи. Для тех, кто все же накопил долг за горячую воду и тепло, до 31 мая действует акция "Весна — тают пени", в рамках которой можно погасить задолженность без уплаты пени.

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