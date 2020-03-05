Владимир Кошелев выступает активным участником "Деловой России"

3 марта Владимир Кошелев принял участие в расширенном заседании генерального совета "Деловой России", на котором присутствовал министр экономического развития России Максим Решетников.

Делороссы обсудили с главой Минэконома снижение страховых взносов, налоговую нагрузку на предприятия, меры поддержки несырьевых отраслей, актуальные поправки в законодательство, затрагивающее интересы предпринимателей.

"Вижу, что "Деловая Россия" очень плотно работает со всеми министрами экономического развития. Благо есть преемственность — министры меняются, а инициативы продолжаются. Смена команды диктует новые задачи и создает новые возможности, но основной миссией министерства остается развитие бизнеса и стимулирование инвестиций", — подчеркнул Максим Решетников на встрече.

В этот же день Владимир Кошелев участвовал в заседании координационного совета "Деловой России". В рамках встречи обсудили новую структуру строительного комитета. Предполагается, что в обновленный состав будут интегрированы аналогичные комитеты в регионах, а также 13 подкомитетов по разным направлениям отрасли.