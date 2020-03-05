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Музыка Культура

В самарском театре оперы и балета выступит группа "Любэ"

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском театре оперы и балета 23 марта состоится концерт группы "Любэ".

Фото: koncertsamara.ru

"В активе группы на сегодняшний день 10 номерных, два концертных альбома, четыре сборника лучших песен, фильм "Зона Любэ", и 23 февраля 2015 г. вышла новая пластинка "За тебя, Родина-мать".
За время существования группы ее концерты посетили более 4 млн зрителей. Сейчас уже никто не "носит пиво в бидоне", а маршрут "трамвая пятерочки" давно сняли, но эти ностальгические образы зримо присутствуют в композициях группы. Эти песни для каждого, вне зависимости от возраста и адреса, — свои", - уверены организаторы концерта.

Цена билетов от 1300 рублей. Приобрести их можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27764/0. (12+)

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