В Тольятти возбудили уголовное дело из-за махинаций со счетами за ЖКХ

В Тольятти возбудили уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба обманным путем (п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района.

Ранее надзорное ведомство вело проверку по обращениям жителей дома №6 по ул. Спортивной. Как выяснилось, с 1 июня 2019 г. домом управляло ООО УК "ЖЦ". Эта компания заключила договоры с энергоснабжающими организациями.

При этом руководство ТСЖ "Спортивная, 6" в июне 2019 г. выставляло жильцам дома квитанции на оплату ЖКУ с ложными сведениями. Обманутые собственники с 1 июня по 9 сентября 2019 г. перечислили на счет ТСЖ "Спортивная, 6" более миллиона рублей.