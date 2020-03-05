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Дмитрий Азаров принял участие в благотворительном вечере в поддержку паллиативных детей

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 марта, в Самаре состоялся благотворительный вечер для сильных духом женщин — мам и бабушек паллиативных детей. Организаторами торжества стали благотворительный фонд "ЕВИТА" и правительство Самарской области. Участие в мероприятии принял глава региона Дмитрий Азаров.

Идея организации вечера принадлежит исполнительному директору фонда "ЕВИТА" Ольге Шелест. Поводом для встречи стал не только праздник весны, но и первый день рождения фонда: в декабре исполнился год со дня его регистрации.

"Мамы паллиативных детей 24 часа в сутки заняты борьбой за их жизнь и здоровье. У них порой нет времени на то, чтобы принять ванну или пообедать в спокойной обстановке. Нам хотелось сделать так, чтобы хоть в раз в году они почувствовали себя прекрасными женщинами. Они умеют любить так, что эта любовь сохраняет жизнь их детям. — говорит Ольга Шелест. — На праздник мы позвали друзей нашего фонда. В течение года они помогали нам — руками, деньгами, продуктами, машинами. Поддерживал нас губернатор и его команда, они тоже хотят, чтобы паллиативная помощь в области была на высоком уровне".

Участницами вечера стали десять женщин из Тольятти, Самары, Кинель-Черкасс, других городов и сел области, воспитывающих детей с неизлечимыми заболеваниями. Организаторы постарались сделать для них настоящий праздник — каждая мама побывала в салоне красоты и магазине модной одежды, где для нее подобрали вечерние наряды. Пока мамы отдыхают, за их детьми присматривают специалисты.

Свое восхищение стойкостью и душевной красотой мам особенных детей выразил губернатор Дмитрий Азаров: "Сегодня мы дарим праздник замечательным мамам, которые каждый день совершают родительский подвиг. Я хочу поклониться женщинам, которые своей любовью сохраняют жизнь детям, которые дарят ее буквально каждый день. Спасибо вам огромное!", — подчеркнул глава региона.

Дмитрий Азаров также отметил, что, несмотря на небольшой срок работы, фонду во главе с Ольгой Шелест удалось сделать очень многое и привлечь к проблеме организации паллиативной помощи большое количество людей. К примеру, благодаря Фонду в 6-ти больницах Самары и Тольятти созданы паллиативные палаты, организован визит ведущих московских хирургов в Самару для проведения детям операций. Всего за 2019 год помощь Фонда получили 378 благополучателей на общую сумму 10,7 млн рублей.

Основатель "ЕВИТЫ", бизнесмен и меценат Владимир Аветисян признался, что самый главный результат работы фонда — это счастливые глаза детей и их мам: "Никакие отчеты не заменят того душевного контакта, который сложился между фондом, его подопечными и теми людьми, которые причастны к его деятельности".

Во время благотворительного вечера для гостей выступили студенты и педагоги Самарского института культуры, а также прошел благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на покупку спецпитания для паллиативных детей.

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