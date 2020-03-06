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Хоккей Спорт

"Лада" проиграла "Нефтянику" - 2:3

АЛЬМЕТЬЕВСК. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 5 марта, в Альметьевске ХК "Лада" уступил местному "Нефтянику" - 2:3.

Первый период сложился удачно для "Лады": несмотря на то, что "Нефтяник" больше атаковал, опасных моментов волжане создали больше.

На 19-й минуте Дмитрий Возовик реализовал большинство, подключившись в атаку — 0:1

На последних секундах стартовой трети тольяттинцы, играя в меньшинстве, провели контратаку "2 против 1", которую точным броском завершил Денис Горбунов — 0:2.

Второй период соотношение сил не изменил, а ближе к середине третьего Виталий Каменев отыграл одну шайбу (1:2).

На 57-й минуте хозяева отыгрались после броска Руслана Шайхулова — 2:2.

Победу "Нефянику" в третьем овертайме принес Даниэль Насыбуллин, реализовавший большинство — 3:2. Счет в серии сравнялся (3:3).

Решающий седьмой матч состоится 8 марта в Тольятти.

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