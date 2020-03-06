Дарья Касаткина обыграла Ирину Бару в Лионе

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина успешно преодолела второй круг турнира в Лионе (Франция), сообщает championat.com. 73-я ракетка мира победила румынку Ирину Бару. Матч закончился со счетом 6:3, 6:2.

Касаткина выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Ее соперница, занимающая 168-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

Для уроженки Тольятти эта победа стала второй подряд в рамках основных сеток соревнований. В последний раз Дарья выигрывала дважды подряд в начале октября прошлого года.

В четвертьфинале турнира в Лионе Касаткина встретится с Камилой Джорджи из Италии, которая в параллельном матче обыграла француженку Ализе Корне — 4:6, 7:6, 6:2.