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Экология Общество

В Тольятти установили источник смога и ядовитого запаха, на который жаловались жители

ТОЛЬЯТТИ. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти выявили предприятие, ставшее источником смога и запаха гари на территории 14, 16, 19, 20 кварталов Автозаводского района, на которые жаловались местные жители, сообщает пресс-служба городской администрации.

В период с 19:00 4 марта до 19:00 5 марта на территории Автограда объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Соответствующее предупреждение накануне днем было направлено в учреждения социальной сферы, экстренные службы и на предприятия города. Обращения от граждан начали поступать вечером 4 марта. В результате проверки установлено, что источником распространения дыма являлись емкости для сжигания отходов на территории коммерческой организации, расположенной по адресу: Хрящевское шоссе, 1"Г".

Прибывшие на место сотрудники 31 ОФПС по Самарской области осуществили проливку дымящихся емкостей. Кроме того, в период с 23:00 с целью объективной оценки состояния атмосферного воздуха на территории новых кварталов Автозаводского района работала передвижная экологическая лаборатория. Результаты проведенного исследования будут представлены жителям дополнительно.

"В отношении коммерческой компании и частного лица, осуществлявшего сжигание отходов в период НМУ, администрацией Тольятти проводится проверка. По ее результатам будут приняты необходимые меры реагирования", — уточняют в мэрии.

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