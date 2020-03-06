ВЦИОМ: большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию Российской Федерации.

По данным ВЦИОМ, за три недели информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации возросла: 12 февраля о нем слышали 78% россиян, к 3 марта — уже 83%.

67% россиян планируют принять участие в голосовании, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6 п. п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55%, + 9 п. п. с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). В топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, лидируют: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также — неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).