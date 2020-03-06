В театре оперы и балета прозвучала Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича

В марте 1942 года в Куйбышеве, в театре оперы и балета, состоялась мировая премьера легендарной Седьмой симфонии, дирижировал симфоническим оркестром Самуил Самосуд. На премьере своего произведения присутствовал композитор Дмитрий Шостакович.

Легендарному концерту, с которого началось победное шествие Седьмой симфонии по всему миру, предшествовала огромная работа. Музыканты Большого театра, находившиеся в Куйбышеве, включились с воодушевлением, преодолевая трудности военного времени. Так, в городе не оказалось в достаточном количестве нотной бумаги, и ее специальным самолетом прислали из Москвы.

Спустя 78 лет Ленинградская симфония прозвучала в исполнении оркестра Самарского академического театра оперы и балета под управлением Евгения Хохлова. Перед концертом зрители смогли увидеть редкие архивные кадры 1942 года — репетиции и фрагменты концерта, трансляцию которого вели все радиостанции СССР.

Памятный вечер состоялся в рамках партийного проекта "Историческая память". Почетным гостем сегодняшнего вечера стала Нелли Георгиевна Канделаки — зрительница, свидетель того самого премьерного исполнения в марте 1942 года. Секретарь реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров поблагодарил Нелли Георгиевну за участие в культурной жизни города и вручил букет цветов.

"Для меня большая честь сегодня находиться здесь, на сцене этого театра, в котором впервые 78 лет назад прозвучало величайшее произведение — Седьмая ("Ленинградская") симфония Дмитрия Шостаковича, — отметил Дмитрий Азаров. — Сегодня особая атмосфера в зале. Мне кажется, что я чувствую биение сердец людей, и эти сердца бьются в унисон, с благодарностью к удивительному поколению победителей, защитников, патриотов. Этот год — особенный, объявленный президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным Годом памяти и славы. Мы каждый день вспоминаем, что происходило на фронтах, что происходило здесь, в тылу, в Куйбышеве — "Запасной столице" нашей страны. Мы вспоминаем героев, сражавшихся на передовой и тружеников тыла. И, конечно же, мы вспоминаем выдающихся деятелей культуры, которые вдохновляли народ на победы и свершения".