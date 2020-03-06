Полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" стартовал в Самаре

В Самаре 6 марта открылся региональный полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы АНО "Россия — страна возможностей".

Самарская область стала лидером по количеству заявок в Волжском регионе — 24. По 14 заявок представили Нижний Новгород и Республика Татарстан. Всего в волжском полуфинале приняли участие 99 конкурсантов из 19 регионов. На конкурс в 2020 г. поступило 20 935 заявок. По итогам заочных испытаний в полуфинал допустили 1120 участников. Все они показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты, связанные с индустрией туризма.

Конкурс стал возможен благодаря федеральному проекту "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Уже прошла серия полуфиналов в Сочи и Туле. 6 и 7 марта конкурсы организованы параллельно в Самаре и Пятигорске. А до конца марта очные испытания также завершаться в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. Финал конкурса состоится в апреле в рамках форума "Россия — страна возможностей".

Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" будет проходить 6 и 7 марта. Основной площадкой для конкурса стал отель "Лотте".

Первый день будет посвящен решению кейсов, во второй день участники представят свои проекты жюри.

По результатам полуфинала определят лучших конкурсантов, которые примут участие в финале проекта.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства и наставник конкурса Грант Бабасян отметил, что в России много различных направлений туриндустрии, на которые стоит обратить внимание: для большинства городов актуален промышленный туризм, интересны решения в сферах транспортной логистики, разработки инклюзивных экскурсионных маршрутов, много внимания уделяется этнопутешествиям, существует необходимость в IT решениях, всегда важно уделять внимание доступности туристской сферы для людей с ограниченными возможностями.

Во второй день турнира Михаил Тактаев из Пензы презентует на конкурсе в Самаре свой проект "Организация инклюзивных экскурсионных маршрутов для инвалидов по слуху". Павел Шестаков расскажет про успешный опыт реализации первого туристического маршрута в Нижегородской области "Окская тропа". О новых идеях расскажет Гузель Тухватова — директор Литературного музея Габдуллы Тукая. Возможность создания железнодорожного "круиза" — путешествия в вагоне, который останавливается на день в интересных городах, а ночью переезжает, — представит автор проекта "Билет в гостеприимство" Елена Мартыненко.

Самарчанка Ольга Макеева расскажет про идею маршрута "Космические выходные в Самаре". Мария Бондарева познакомит жюри с уже хорошо известным самарцам проектом "Поезд на пленэр".

В самарском регионе самое большое количество заявок и разнообразные идеи о том, как сделать свой край гостеприимным: это и создание туристического маршрута "Турренкур маршрут по Безенчукски", и гастрономический тур "Вкусные выходные", и развитие эко-парка "Борская крепость", и сельскохозяйственный тур "Жизнь без ГМО", и создание школы "Мастера сервиса".

Руководитель направления по работе с партнерами АНО "Россия — страна возможностей" Антон Сериков на церемонии открытия рассказал: "Регионы Поволжья в последние годы активными темпами развивают туризм и индустрию гостеприимства. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на то, как преобразились города: Самара, Казань, Нижний Новгород. В 2018 году они великолепно организовали Чемпионат мира по футболу, встретив гостей со всего мира. После этого спортивного мегасобытия регионы не остановились на достигнутом. Поэтому не случайно представители этих территорий подали много заявок на конкурс".

Антон Серников также отметил, что после первых полуфиналов в Сочи и Туле конкурсанты уже начали принимать какие-то предложения по развитию своих проектов и даже заключать договоры.

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов, который также посетил открытие полуфинала, отметил, что необходимо активно развивать и локальный региональный туризм, и как можно больше привлекать самих самарцев ездить не только по России, но и по родному региону.

"Самарская область неслучайно стала местом проведения полуфинала: в последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов. Нам есть, что показать и чем удивить. Надеюсь, что участники конкурса найдут время не только продемонстрировать свои проекты, но и оценить наше гостеприимство. Желаю всем полуфиналистам успехов в соревновании, и добро пожаловать в Самарскую область!" — поздравил участников полуфинала губернатор самарской области Дмитрий Азаров.