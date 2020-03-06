В Тольятти ищут мужчину, стрелявшего в чужую машину

В Ставропольском районе разыскивают мужчину, расстрелявшего чужую машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

7 февраля 2020 г. кто-то стрелял в автомобиль 34-летнего местного жителя на Приморском бульваре в Тольятти.

Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения, на которые попал подозреваемый.

Приметы предполагаемого преступника: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, похож на русского, плотного телосложения, был одет в темную зимнюю куртку с меховым воротником.

Полицейские просят возможных очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности разыскиваемого или о его местонахождении, обращаться в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-45-45, 93-45-27, 93-45-21., 020 (102 с мобильного).