Дмитрий Азаров вручил медаль 75-летия Победы узнице концлагеря Людмиле Ковалевой

В пятницу, 6 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил с наступающим Международным женским днем своего школьного учителя и ветерана Великой Отечественной Людмилу Ковалеву.

Людмила Михайловна — женщина необыкновенной судьбы. Она перенесла страшные испытания. В годы войны ей множество раз, конечно, не без помощи добрых людей, удавалось уходить от смерти.

Людмила Ковалева родилась в июне 1930 г. в небольшой деревеньке Хойнинского района Гомельской области Белоруссии. Семья была дружная и большая — семь детей, она была пятым ребенком.

К началу Великой Отечественной войны ей исполнилось 11 лет. "Однажды ночью мы проснулись, а нам говорят: "Война". И почти сразу в нашу деревню пришли немцы, на третий день", — со слезами на глазах вспоминает Людмила Михайловна. Уже в июле 1941 г. деревня была оккупирована фашистскими захватчиками.

Старшие брат и сестра ушли в леса, став партизанами. Дома остались отец, мать и трое детей. Самому младшему с рождения не исполнилось и месяца. "Моего отца казнили за помощь партизанам, все произошло буквально у нас — у маленьких детей — на глазах. А выдал полицаям его давний друг", — рассказывает Людмила Михайловна о своем детстве. Вместе с ее отцом казнили и других сельчан. Им завязали руки, столкнули в яму и заживо похоронили, засыпав землей.

Мать Людмилы Коваленко, чтобы спасти детей, бросилась в леса. "Она поняла, что мы не выживем", — с горечью говорит ветеран. Зима 42-го года была суровой. Больше двух дней семья в лесу продержаться не смогла. Голод и холод заставил искать другое убежище. В родную деревню возвращаться было нельзя, пришлось искать приют у незнакомых людей. "Мы зашли в чужую деревню и постучались в первый же дом. Нам открыли и приютили на какое-то время пожилые старики".

Через несколько месяцев женщину с пятью детьми опять ждало предательство. Немцы заподозрили их дальнего родственника в помощи партизанам. Чтобы спасти себя, он донес на мать Людмилы Михайловны. Через несколько дней ее расстреляли. Дети — осиротели. Вытирая слезы, ветеран признается: "Очень тяжело вспоминать эти годы".

После смерти родителей сирот ждала новая беда: всех сельчан согнали в толпу, погрузили в эшелоны и отправили в Германию. Сперва дети попали на ферму. Но как только Людмиле исполнилось 13 лет, ее забрали в концлагерь для военнопленных под городом Бауцен. До самого конца войны ни Людмила Михайловна, ни ее родные ничего не знали о судьбе друг друга.

Два с половиной года Людмила Михайловна провела за колючей проволокой. Она работала на ткацкой фабрике, где выпускали одеяла для немецких солдат. "Каждый день кто-то умирал. Было страшно. Кормили всех пленных отвратительно, издевались, избивали за малейшую провинность. Комендант концлагеря хлестал нас плеткой даже по лицу", — вспоминает ветеран те страшные годы.

Встретив Победу, Людмила Ковалева вернулась на Родину. В 1952 г. она вышла замуж за военного. Спустя пять лет супруги переехали в Куйбышев.

Ее муж стал вратарем в "Крыльях Советов", а сама Любовь Михайловна в 1976 г. окончила Куйбышевский педагогический институт и 37 лет проработала в самарской школе № 13 учителем физкультуры. "Я очень детей любила, — признается она. — Все годы моей педагогической деятельности мне "давали" классное руководство. И частенько — самые "трудные" в школе классы. А я, помня о своем тяжелом детстве, всегда старалась понять детей, даже самых хулиганистых и "отпетых" из них. А они мне отвечали взаимностью. И со многими моими учениками у меня до сих пор сохранились прекрасные отношения".

Сегодня один из учеников — губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — пришел к любимому учителю, чтобы поздравить ее с наступающим 8 Марта. Дмитрий Азаров вручил Людмиле Михайловне юбилейную памятную медаль, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Эту награду учреждили летом 2019 г. по Указу президента РФ Владимира Путина, чтобы отдать дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны. Первые медали вручили ветеранам 18 января — в День прорыва блокады Ленинграда.

"Поздравляю вас от всей души! — сказал Дмитрий Азаров. — Спасибо за то, что вы делаете для всех нас, за то, что до сих пор ведете общественную работу".

Прожив большую и трудную жизнь, Людмила Михайловна и сейчас, на пенсии, остается человеком очень энергичным и активным. Встречается со школьниками, рассказывает им о войне и фашистском плену (в советские времена эта тема была под запретом), помогает членам районной организации бывших узников концлагерей, навещает и поддерживает их.

За чаем учительница рассказала, что внимательно следит за успехами своего воспитанника и всегда радуется новостям о том, что в Самарской области открылась новая школа или детский сад.