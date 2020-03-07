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Олимпийские Спорт

Волейбольная "Нова" уступила "Факелу" - 0:3

НОВЫЙ УРЕНГОЙ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 марта, ВК "Нова" в гостях у "Факела" из Нового Уренгоя проиграл со счетом 0:3.

На старте партии Александр Кимеров исполнил два эйса и новоурегойцы повели в счете (6:3). Однако волейболисты "Новы" собрались и начали клепать брейки один за другим. Шенкель, Бусел и Захаров отличились в атаке, Козицын поставил блок, а Васильев своей подачей на вылет обозначил четырехочковое преимущество "Новы" (16:20). Но дальше ребята из Новокуйбышевска трижды постучались в блок, а Денис Шипотько вывел "Факел" вперед (22:20). И этого вполне хватило, чтобы закончить партию в свою пользу.

Во втором сете уже игроки "Факела" стали страдать от блока соперника. Умение ставить заслон показали Захаров, Бусел, Осипов и Васильев (5:10). Но развить успех у "Новы" не вышло. Результативные действия Кимерова сократили разрыв до минимума. А Никита Стуленков своми планерами вывел ямальцев вперед (18:16). Также стоит отметить, что Камилло Плачи выпустил на поле 20-летнего выпускника молодежки Анатолия Володина. Именно его блок в концовке второй партии дал то преимущество (21:18), которого хватило для победы в сете.

Третья партия прошла уже под контролем "Факела". Самарцы слишком много ошибались, а Валентин Безруков стал значительно чаще снабжать передачами Дениса Богдана, который за партию наколотил аж 10 очков. Но все равно "Нова" сражалась до последнего, и партия опять закончилась с минимальным разрывом в счете.

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