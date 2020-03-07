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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Лионе

ПАРИЖ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Лионе, обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи со счетом 6:2, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут, пишет championat.com.

Дарья трижды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Касаткина сыграет в полуфинале турнира WTA впервые с октября 2018 года.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 250 тыс. россиянка поборется с победительницей поединка Виктория Кужмова (Словакия, 8) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

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