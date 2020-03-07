Самара на 11 месте в рейтинге самых неверных городов России

По данным федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми неверными россиянами стали жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Самара на 11 месте.

Респондентам задавал три вопроса: считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью? Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке? Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?

94% респондентов попавших в выборку считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей которые "изменяли" своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер.

Опрос проводился в 24 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2880 респондентов.