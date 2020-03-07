Полуфиналисты конкурса "Мастера гостеприимства" представили проекты по развитию туризма в регионе

99 конкурсантов из 19 регионов страны собрались на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", открывшемся в Самаре 6 марта 2020 года. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Среди россиян, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма, — 24 представителя Самарской области.

Елена Мартыненко — опытный профессионал индустрии гостеприимства, она возглавляет туристическую компанию "Профцентр" и является автором и руководителем 40 тематических проектов, связанных с железной дорогой. Межрегиональный проект, который Елена представила на полуфинале в родной Самаре, тоже связан с этим видом транспорта. "Билет в гостеприимство" — это круизное путешествие по России в поезде с остановками в интересных городах. Переезды проходят ночью, участники путешествия встречают каждый день в новом месте, знакомятся с местной архитектурой, историей. Логистика проекта хорошо продумана: все компоненты программы стандартизованы, а ожидающий туристов вагон перецепляется к регулярным поездам согласно действующим расписаниям. Например, маршрут "Жемчужины Поволжья" включает посещение Нижнего Новгорода, Казани и Самары и рассчитан на пять дней и четыре ночи. При этом туристам не нужно беспокоиться о пересадках и багаже, они фактически путешествуют в "отеле на колесах".

"Путешествия в тематических поездах, которых в России сейчас 34, уже очень востребованы. А круизный туризм по железной дороге — новый формат, у которого большое будущее. Он поможет изменить взгляд на железную дорогу и уровень комфорта, который она может предложить туристам, — объясняет Елена Мартыненко. — Маршруты можно развивать на национальном уровне, подключая к ним новые города. Такие поездки не ограничены сезонами — по железной дороге можно путешествовать круглый год. Кроме того, они доступнее по цене, чем водные круизы, и позволяют с комфортом познакомиться с самобытной культурной российских регионов".

Ольга Макеева из Самары — автор маршрута "Космические выходные в Самаре", который занял 3-е место во Всероссийской туристской премии "Маршрут года" 2019 в номинации "Лучший маршрут выходного дня". Вот уже более пяти лет Ольга работает экскурсоводом по приему туристов в Самарской области, участвует в крупных мероприятиях в качестве волонтера, участвует в работе Комитета по предпринимательству в сфере туризма, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Самарской области.

"Космические выходные в Самаре — это проект "туризма выходного дня". Он рассчитан на субботу и воскресенье — каждого участника ждет насыщенный уикэнд, во время которого гости города участвуют в обзорной экскурсии по городу, посещают два знаковых музея — "Бункер Сталина" и "Самара космическая" и совершают полет в аэротрубе. Кроме того, туристы имеют возможность приобрести особые сувениры, изготовленные для этого проекта и связанные с темой авиации и освоения космоса, — рассказывает Ольга. — Я с радостью и интересом участвую в полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства", здесь завязывается много новых полезных знакомств, а перспективные идеи буквально витают в воздухе".

Ольга Ларенкова из с. Борское Самарской области развивает проект эко-парка, с которым связано имя великого русского поэта А. С. Пушкина. С. Борское было основано в XVIII в. в связи со строительством казачьей крепости. Александр Пушкин приезжал сюда, когда собирал материалы о восстании Емельяна Пугачева. Свидетельства об этом посещении хранятся в местном краеведческом музее.

"Я родилась и выросла в селе, которое расположено на территории национального парка "Бузулукский бор". Само имя села — Борское — происходит от окружающего его соснового бора. Задача проекта "Эко-парк "Борское" — восстановить крепость, основанную в 1736 году, которую посещал Пушкин и где он нашел интересные детали для своей повести "Капитанская дочка", — комментирует Ольга. — Я стремлюсь показать всю красоту нашей природы, рассказать как можно большему числу гостей об уникальной истории моего родного края. Очень рада, что конкурс дал мне возможность испытать себя и получить новые знания об индустрии гостеприимства".

Всего в полуфинале в Самаре принимают участие 99 конкурсантов из 19 регионов России. 6 и 7 марта они решают индивидуальные и групповые аналитические задания, презентуют проекты, посещают лекции и мастер-классы.

В целом на конкурс поступило 20 935 заявок, в проекте участвуют представители всех 85 регионов России. Полуфиналы "Мастеров гостеприимства" пройдут в марте еще в шести городах России: Пятигорске, Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске. По итогам полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание "Мастера гостеприимства". Финал конкурса состоится в рамках форума "Россия — страна возможностей" в апреле 2020 года.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 г. и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий № 1 Туту.ру, 1 млн руб. от компании METRO Cash& Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.