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Пожары Происшествия

При пожаре в квартире на пр. Юных Пионеров в Самаре пострадали двое мужчин

САМАРА. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 7 марта, в 15:36 в пожарную охрану поступила информация о возгорании домашних вещей в квартире дома № 130 "а" по пр. Юных Пионеров в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. В борьбе с огнем участвовали 12 человек, в том числе два звена газодымозащитной службы. Пожар удалось локализовать в 15:54, а через шесть минут он был полностью ликвидирован.

По данным регионального управления МЧС, при пожаре пострадали двое мужчин в возрасте 38 и 63 лет. Какие у них травмы, не уточняется.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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