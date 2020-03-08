В Красноярском районе тушили пожар в сторожке

В субботу, 7 марта, в 12:45 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в пос. Вулкан, с. Хилково Красноярского района, где на ул. Озерная, 3 горела сторожка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 7 кв. метров. В его тушении участвовали пять человек, в том числе представители пожарно-спасательной части № 83 и добровольной пожарной команды с. Хилково. Пожар был ликвидирован в 13:05.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.