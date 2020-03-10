При крупном пожаре в частной бане в Новокуйбышевске пострадал мужчина

В понедельник, 9 марта, в 7:53 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в частной бане на ул. Полевая, 2, в п. Русло г. Новокуйбышевска, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем принимали участие 19 человек, в том числе четыре звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 10:23.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что во время пожара пострадал 54-летний мужчина. Какие у него травмы, неизвестно.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.