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Пожары Происшествия

При пожаре в селе в Похвистневском районе погиб мужчина

ПОХВИСТНЕВО. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 марта, в 6:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Спортивной, 123, в с. Среднее Аверкино Похвистневского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 80 кв. м. В тушении участвовали 11 человек, которые ликвидировали пожар в 7:33.

По данным регионального управления МЧС, при пожаре погиб 51-летний мужчина. А предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем при курении и призывают соблюдать меры противопожарной безопасности в быту.

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