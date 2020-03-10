Волгоградское районное нефтепроводное управление (РНУ) провело учебно-тренировочные занятия (УТЗ) по локализации и ликвидации условного разлива нефти и нефтепродукта на подводных переходах (ПП) магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Лисичанск и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Волгоград — Тихорецк.

Цель учений — повышение оперативности реагирования персонала в условиях нештатных ситуаций, отработка навыков применения специального оборудования и средств индивидуальной защиты.

Проведение натурных испытаний по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродукта в условиях ледяного покрова на водной поверхности подводных переходов прошло на реках Дон и Средний Егорлык в Волгоградской и Ростовской областях. В ликвидации последствий условной ЧС были задействован персонал линейных аварийно-эксплуатационных служб ЛПДС "Андреяновская" и "Екатериновка", участка аварийно-восстановительных работ (УАВР) № 2 центральной ремонтной службы Волгоградского РНУ. Привлечено 26 единиц техники и специализированное оборудование.

В рамках учений была отработана легенда о нештатном снижении давления в нефтепроводе Куйбышев — Лисичанск с условным выходом нефти на р. Дон и в нефтепродуктопроводе Волгоград-Тихорецк с уловным выходом нефтепродукта на р. Средний Егорлык.

Для обследования предполагаемых мест ЧС и уточнения характера повреждения МН и МНПП на подводные переходы были направлены патрульные группы. После подтверждения информации для ликвидации условного выхода нефти и нефтепродукта прибыли бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб и УАВР. На рубежах были выставлены боновые заграждения, после чего с помощью нефтесборщиков были условно собраны пятна нефти и нефтепродукта.

За ходом учебно-тренировочных занятий наблюдали представители АО "Транснефть - Приволга". Учениям была дана положительная оценка. По заключению наблюдателей, достигнутые во время УТЗ результаты соответствуют тем требованиям, которые предусмотрены программой проведения учений, а сроки ликвидации нештатных ситуаций — установленным нормативными документами АО "Транснефть - Приволга".