Завершился второй конкурс общественных проектов "СОдействие" на 2020 год

1 марта завершился второй этап конкурса общественных проектов, реализуемых в рамках губернаторского проекта "СОдействие" к реализации в 2020 году.

Заявки принимались администрацией губернатора Самарской области с 1 сентября по 1 ноября 2019 года и с 1 января по 1 марта 2020 года. По итогам первой заявочной кампании из 211 заявок успешно прошли конкурсный отбор 123 общественных проекта.

К 1 марта в конкурсную комиссию поступила 191 заявка на поддержку инициатив населения, что в 2,9 раза больше, чем на аналогичном этапе конкурса в прошлом году.

Наибольшую активность по сдаче конкурсных пакетов документов проявило население из Кировского внутригородского района г. Самары. Больше всего поступило заявок от Кировского района - 17, Тольятти представил на конкурс 14 общественных проектов, Безенчукский, Похвистневский и Шенталинский районы - по 12 проектов, от Сергиевского района поступило 11 общественно значимых проектов.

Рассмотрение заявок осуществляется на основе критериев конкурсного отбора в срок не позднее 15 апреля 2020 года.

Все проекты, представленные на конкурс, отвечают требованиям массовости и общедоступности объектов общественной инфраструктуры. Решение об инициировании проекта принимается населением на собраниях граждан, конференциях. На усмотрение участников конкурсного отбора может проводиться анкетирование жителей по участию в программе. Например, жители Октябрьска вышли с инициативой по восстановлению ограждений спортивных объектов "Спортивная держава".

Активные жители села Кротовка Кинель-Черкасского района инициировали общественный проект по устройству сквера Памяти и Славы с озеленением территории, установкой флагштоков и фонарей возле монумента "Мужество". Проект благоустройства жители отразили в схематических рисунках, которые были представлены населению на заключительном собрании граждан по направлению конкурсной документации для участия в проекте "СОдействие".

Напомним, жители Самарской области могут принять участие в проекте и выдвинуть свою инициативу по одному из направлений:

- водоснабжение, пожарная безопасность;

- дорожная деятельность, освещение;

- малые архитектурные формы, памятники истории и культуры;

- парки, скверы, фонтаны,

- сбор коммунальных отходов, озеленение и охрана окружающей среды;

- спортивные объекты, детские площадки и площадки для выгула собак;

- народные промыслы, экскурсионное обслуживание, фестивали;

- содержание мест захоронения.

Основным условием участия в губернаторском проекте "СОдействие" является софинансирование проекта физическими или юридическими лицами, бюджетом муниципального образования и областным бюджетом.

Выдвигать инициативы могут население на собраниях или конференциях, общественные советы, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации или представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования.

Всего за период реализации программы был заявлен 661 общественный проект, 370 проектов успешно прошли конкурсный отбор, из них 246 проектов реализованы по программе на территории Самарской области и 124 проекта запланированы к реализации на 2020 год.

Следующий прием заявок от участников проекта "СОдействие" состоится с 1 сентября до 1 ноября 2020 года. Для выдвижения инициативы по одному из вышеуказанных направлений активным жителям Самарской области необходимо сформировать инициативную группу и совместно с администрацией муниципалитета подготовить конкурсную документацию.