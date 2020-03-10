16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Сурганова и Оркестр" выступят в Самаре с новой программой "На контрасте" В Самарском театре оперы и балета выступит группа "Любэ" В "Вечно молодом" сыграет итальянский квартет Satoyama В Самаре выступит итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина "Метафест"-2020 пройдет в конце августа на четырех сценах

Музыка Культура

"Сурганова и Оркестр" выступят в Самаре с новой программой "На контрасте"

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

23 марта в Самаре на сцене ОДО состоится большой концерт группы "Сурганова и Оркестр" с новой программой "На контрасте", в которую вошли не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми она работала в последнее время.

Фото: koncertsamara.ru

Эта программа впервые была показана в Москве и Питере к дню рождения группы и произвела фурор.  Многие говорили, что это были лучшие концерты группы за последние годы.

Приобрести билеты можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27703/0. Количество билетов ограниченно. (12+)

Гид потребителя

Фото на сайте

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Дима Билан: "Концерт в Самаре стал для меня уроком"

Как прошел Метафест-2019

Как прошел Метафест-2019

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

"Ленинград" собрал на "Самара Арене" 40 тыс. зрителей

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5