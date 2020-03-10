"Сурганова и Оркестр" выступят в Самаре с новой программой "На контрасте"

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23 марта в Самаре на сцене ОДО состоится большой концерт группы "Сурганова и Оркестр" с новой программой "На контрасте", в которую вошли не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми она работала в последнее время.