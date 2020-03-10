"Сурганова и Оркестр" выступят в Самаре с новой программой "На контрасте"

23 марта в Самаре на сцене ОДО состоится большой концерт группы "Сурганова и Оркестр" с новой программой "На контрасте", в которую вошли не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми она работала в последнее время.
Эта программа впервые была показана в Москве и Питере к дню рождения группы и произвела фурор. Многие говорили, что это были лучшие концерты группы за последние годы.
Приобрести билеты можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27703/0. Количество билетов ограниченно. (12+)