В самарском костеле прозвучит благотворительный концерт

Благотворительный фонд Русфонд приглашает любителей органной музыки 15 марта в 15.00 в самарский католический костел на концерт "Из сокровищницы мировой музыкальной культуры".

Перед самарскими почитателями классики выступит дуэт — лауреаты всероссийских и международных конкурсов Екатерина Спиркина (орган, Москва), Юлия Маркова (меццо-сопрано, Самара) и хор мальчиков ДМХШ "Алые паруса" из Красногорска.

В программе концерта произведения И. С. Баха, Ф. Шуберта, А. Моцарта, а также духовные произведения и народные песни.

Вход на концерт свободный. Средства, собранные в виде пожертвований от гостей мероприятия, будут направлены на лечение 7-летней Сафины Корнишиной из Тольятти.

Это уже пятый благотворительный концерт Екатерины Спиркиной в помощь подопечным Русфонда в Самарской области. За год сотрудничества музыкант собрала уже около 180 тыс. руб. на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей нашего региона.