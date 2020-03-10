Руководитель "Многодеткино": "Появление в тексте Конституции отдельной статьи о детях может стать достижением"

Татьяна Лебедева, руководитель общественной организации "Многодеткино" из Жигулевска, оценила важность вносимой поправки в Основной закон страны о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики.

"Поправки, которые предлагается внести в Конституцию, мне очень близки, потому что касаются семейных ценностей. Ведь наши дети - это и будущее отдельно взятой семьи, и гарантия будущего нашего региона, нашей страны, - говорит Татьяна Лебедева. - Не случайно сейчас в Самарской области и в России так много вкладывают в демографию. Если мы думаем и заботимся о детях, значит мы думаем и о будущем. Думаю, что появление в тексте Конституции отдельной статьи о детях вообще может стать главным достижением Десятилетия детства, которое сейчас проходит в России. Ведь такая поправка закрепит в политике государства очень важный приоритет - защиту детей!"

Общественница отмечает, что также достойно внимания предложение закрепить определение понятия брака как союза между мужчиной и женщиной. "У нас немыслима ситуация, чтобы были родители под номерами. Нам всем дороги слова "мама" и "папа", - делится соображениями она.