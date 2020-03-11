В ОДО состоится концерт победителя шоу "Голос" Сергея Волчкова

В самарском Окружном доме офицеров 29 марта состоится концерт Сергея Волчкова.

"Второй сезон проекта "Голос" Первого канала открыл зрителям и слушателям молодого артиста с удивительной харизмой и обаянием, с уникальным бархатным баритоном, обезоруживающей искренностью и душевностью. Сергей Волчков не часто балует концертами зрителей Самары, поэтому это очень долгожданный и ожидаемый концерт, который обещает стать настоящим событием для культурной и музыкальной жизни города, для поклонников таланта артиста", — уверяют организаторы концерта.

Вниманию зрителей будут представлены всеми любимые произведения советских и зарубежных композиторов, классические произведения, прозвучат легендарные песни из советских кинофильмов, романсы, чьи слова знает наизусть каждый, а также песни, написанные специально для Сергея.

Приобрести билеты можно по ссылке: http://online.koncertsamara.ru/choose-seats/27782/0. (6+)