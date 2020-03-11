Концепцию межвузовского кампуса в Самаре разработают к декабрю 2020 года

Концепцию создания межвузовского кампуса в Самаре планируется подготовить до декабря 2020 года. Это прописано в программе действий правительства области по исполнению посланий президента РФ и губернатора на текущий год.

Напомним, в декабре 2019 г. сообщалось о том, что межвузовский многофункциональный студенческий городок может разместиться около стадиона "Самара Арена". Но тогда уточнялось, что это пока только один из вариантов размещения.

Также сообщалось, что проект студенческого городка включает в себя не только общежития, но и лаборатории, учебные корпуса, библиотеки, спортивные площадки, кинотеатры и кафе.