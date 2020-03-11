Главврач больницы им. Пирогова находится под наблюдением медиков после отпуска в Италии

Главврач больницы им. Пирогова Александр Вавилов находится под медицинским наблюдением после отпуска в северной Италии, сообщает областной минздрав в Twitter.

Как сказано в сообщении, у "Вавилова признаки заболевания отсутствуют. В настоящее время он находится под медицинским наблюдением по месту прикрепления полиса ОМС. В рекомендательных документах Италия не включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаков заболевания по их возвращению".

Напомним, что Италия на данный момент является самым крупным очагом коронавируса в Европе.