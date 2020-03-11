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Здравоохранение Общество

Главврач больницы им. Пирогова находится под наблюдением медиков после отпуска в Италии

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Главврач больницы им. Пирогова Александр Вавилов находится под медицинским наблюдением после отпуска в северной Италии, сообщает областной минздрав в Twitter.

Как сказано в сообщении, у "Вавилова признаки заболевания отсутствуют. В настоящее время он  находится под медицинским наблюдением по месту прикрепления полиса ОМС. В рекомендательных документах Италия не включена в список стран, требующих изоляции граждан без признаков заболевания по их возвращению". 

Напомним, что Италия на данный момент является самым крупным очагом коронавируса в Европе. 

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