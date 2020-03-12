Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" - 25:27

В матче ¼ финала Кубка России в Тольятти "Лада" проиграла "Ростов-Дону" из Ростова-на-Дону со счетом 25:27 (9:13) и выбыла из розыгрыша этого национального трофея.

Стартовая пятиминутка рандеву отечественных флагманов не порадовала публику голами. В борьбе за инициативу соперники серьезно нервничали, и счет никак не открывался. Правда, ростовчанка Ярослава Фролова дважды направляла мяч в сетку "Лады" за это время, но оба гола были из-за фиксации арбитрами пробежек отменены. Протестуя, главный тренер черно-желтых Амброс Мартин ничего от воронежских сестер-близняшек не добился, кроме как нарвался на "горчичник". Но его команда, раскачавшись раньше оппоненток, вскоре стала прибирать инициативу к своим собственным рукам. Уходить вперед и наращивать перевес дончанки принялись по прошествии девяти минут, а к 17-й уже имели в запасе "плюс 5".

Если кто-то в этот момент и подумал, что "Лада" подавлена, то он был посрамлен. После тайм-аута тольяттинки встряхнулись. Елена Михайличенко отчаянным индивидуальным прорывом забила долгожданный пятый гол. Только вот Вероника Никитина никак не могла откалибровать свой сбившийся прицел. Но едва лишь под занавес первого тайма этого добилась, гости стали сами чувствовать, что до победы еще далеко. Их преимущество подтаяло до трех мячей. Правда, Владлена Бобровникова "голом в раздевалку" снова довела его до четырех. Однако после перерыва автозаводчанки пуще прежнего насели на соперниц. И как только Виктория Шамановская избавилась от своей напасти, мешавшей ей с позиции линейного реализовывать моменты из разряда стопроцентных, дело у "Лады" неуклонно пошло.

На 36-й минуте белоруска наконец-то Анну Седойкину перехитрила, и накал борьбы достиг такого уровня, что на все происходящее стало просто любо-дорого смотреть. Меньше чем за три минуты расстояние между командами высохло до минимума — это вратарь тольяттинок Анастасия Лагина уже вторично в течение вечера поразила противоположную бесхозную "рамку", благодаря чему от былого превосходства "Ростов-Дона" осталось всего ничего (15:16). Вплоть до 49-й минуты у "Лады" хватало энергии, чтобы продолжать дышать южанкам в спину (19:20). Близка она была к тому, чтобы грозных соперниц и вовсе настичь. Но вместо этого нити игры от нее ускользнули, и огненный бой, будоражащий зрителей, вдруг необратимо затух.

За семь минут до финиша дончанки, снова разогнавшись, создали себе отрыв размером в пять мячей, затем довели его до "плюс шести"… Все стало решено. Грусть с тоской накрыли трибуны "Олимпа", уже было предвкушавшие в битве своих любимиц с гегемоном суперлиги долгожданный хеппи-энд. Однако напоследок они все-таки еще глотнули дозу положительных эмоций. В ситуации, безнадежной для "Лады", тольяттинки вновь встрепенулись. И публика порадовалась четырем подряд "сухим" голам в ворота ростовчанок, последний из которых в исполнении Алёны Амельченко вследствие сверхдальнего броска в "девятку" получился особенно крутым. Но все-таки путевку на кубковый праздник гандбола под названием "Финал четырех" завоевали не хозяйки поля, а действующий абсолютный чемпион страны.