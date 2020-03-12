"Королевский цирк" Гии Эрадзе приехал в Самару

В Самару с грандиозным выступлением приехал "Королевский цирк" Гии Эрадзе, первые представления пройдут 14 и 15 марта. Зрителей ждет путешествие в разные страны и исторические эпохи, приправленное великолепным костюмированным шоу, спецэффектами, и трюками. Главными героями мини-спектаклей, из которых традиционно состоит шоу Заслуженного артиста России Гии Эрадзе, станут экзотические животные.

Зрители побывают на настоящем Королевском балу, в римском Колизее с гладиаторами и настоящими африканскими львами, на испанской корриде, у фонтана в "Райском саду" и в далеком средневековье.

В цирковом шоу будут задействованы более 2 тыс. костюмов и грандиозные декорации в виде огромного золотого Замка с хрустальными люстрами и мраморными колоннами. На арену выйдут более сотни цирковых артистов, за почти трехчасовую программу они по несколько раз сменят амплуа.

"Королевский цирк" Гии Эрадзе — один из самых популярных в России, а сам руководитель продюсерского центра носит звание Заслуженного артиста России. Он является обладателем множества цирковых конкурсов: как российских и европейских, так и мировых. В январе 2019 г. Гия Эрадзе вместе со своими артистами завоевал главную цирковую награду мира — "Золотого клоуна" Международного фестиваля в Монте — Карло.