Губернатор Самарской области провел встречу с главой Борского района

На встрече с губернатором глава Борского района Эдуард Ардабьев доложил о достигнутых в прошлом году результатах и планах работ на текущий год. В целом, район справился с поставленными на 2019 год задачами, однако есть и проблемные моменты.

В районе по итогам прошлого года зафиксирован рост количества ДТП, даже несмотря на масштабные ремонтные работы. В 2019-м в порядок было приведено 13 улиц общей протяженностью более 17 км. "В прошлом году был отремонтирован большой участок трассы вдоль границы Борского и Богатовского районов. Аварийность там существенно снизилась", - отметил глава района.

Сейчас идет корректировка плана работ по ремонту улиц в населенных пунктах на текущий год. Глава региона поручил ускорить эту работу и в короткие сроки направить свои предложения в министерство транспорта и автомобильных дорог области: "Если вы видите, что нужна корректировка плана работ по реконструкции дорог, готовьте обоснованную заявку в областной минтранс. Мы готовы еще раз ее рассмотреть".

Строительство жилья также стало одной из ключевых тем встречи руководителя региона с главой Борского района. Эдуард Ардабьев отметил, что на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика, в том числе в рамках программы по переселению из аварийных домов. В прошлом году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" было введено 10,2 тыс. кв. м нового жилья.

"Министерство строительства области ставит нам задачу на этот год - построить 11,9 тыс. кв. м жилья, что существенно больше, чем в Большечерниговском, Кошкинском районах и даже в Чапаевске, - отметил Ардабьев. - Мы ищем ресурсы, работаем над тем, чтобы вводить в эксплуатацию то, что было построено раньше. Но мы рискуем не выполнить поставленную задачу".

Губернатор рекомендовал главе Борского района направить соответствующее письмо с обоснованием такой позиции на имя председателя правительства Самарской области, однако отметил, что задача поставлена вполне выполнимая.

Эдуард Ардабьев также рассказал о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Соковнинка - новое помещение будет построено уже в этом году в рамках нацпроекта "Здравоохранение". "Земельный участок уже отведен, поставлен на кадастровый учет, деньги под коммуникации в местном бюджете выделены", - рассказал глава Борского района.

Он также отметил, что благодаря появлению нового ФАПа будут созданы комфортные условия для работы врачей. Прилегающую территорию приведут в порядок, обустроят новые подъездные пути не только для жителей самого села, но и автомобилей скорой помощи. "За лето мы с вами должны справиться, к осени все должно быть - новый ФАП должен принимать пациентов", - дал поручение Дмитрий Азаров.

Пользуясь случаем, в завершение встречи глава Борского района Эдуард Ардабьев пригласил губернатора посетить муниципалитет в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На начало мая в райцентре запланирована торжественная церемония открытия памятника "Дети войны" и обновленной Аллеи Героев. Ее благоустройство было выполнено в прошлом году.